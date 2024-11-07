Шестой за последние 5 лет Дом мировой юстиции открылся в Камешково по адресу улица Свердлова, 14. Как рассказал Александр Авдеев в своих соцсетях, мировые судьи города и района и их аппарат из

Шестой за последние 5 лет Дом мировой юстиции открылся в Камешково по адресу улица Свердлова, 14. Как рассказал Александр Авдеев в своих соцсетях, мировые судьи города и района и их аппарат из разрозненных помещений переехали в обустроенное по современным требованиям к комфорту и безопасности общее здание. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» С 2019 года у