Смертельная авария произошла в Коврове сегодня, 7 ноября. В 8:55 возле дома №148 на улице Кирова легковушка совершила лобовое столкновение на встречной полосе, отлетела в дерево, а затем в

Смертельная авария произошла в Коврове сегодня, 7 ноября. В 8:55 возле дома №148 на улице Кирова легковушка совершила лобовое столкновение на встречной полосе, отлетела в дерево, а затем в стоящее авто. Как рассказали в ГАИ, 41-летний водитель «Ниссан Альмера» двигался в сторону улицы Комсомольской. По неизвестным пока причинам он допустил выезд на встречку. Там машина