О возгорании гаражей сообщили в МЧС. Пожар случился вчера, 6 ноября, в пять часов вечера по адресу: ул. Ноябрьская, д. 134. На место выезжали 18 спасателей и 4 спецмашины. Пожар потушили на площади

О возгорании гаражей сообщили в МЧС. Пожар случился вчера, 6 ноября, в пять часов вечера по адресу: ул. Ноябрьская, д. 134. На место выезжали 18 спасателей и 4 спецмашины. Пожар потушили на площади 270 квадратных метров. Огонь уничтожил имущество и внутреннюю отделку, захватил ли он соседние боксы в гаражном комплексе – не сообщается. Предварительно известно,