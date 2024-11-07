В зону СВО доставлен очередной гуманитарный груз из Владимирской области На этот раз - в...

В зону СВО доставлен очередной гуманитарный груз из Владимирской областиНа этот раз - в прифронтовой госпиталь в ДНР.Волонтеры привезли туда дизельные печки для обогрева палат, медицинское оборудование и снаряжение.- Самая актуальная сегодня тема, конечно, это тема тепла. Чтобы отапливать наши палаты, где лежат наши раненные. Огромное спасибо нашей Владимирской земле, нашим помогаторам, нашим друзьям. Мои земляки, низкий вам поклон. Всем, кто отзывается, откликается..