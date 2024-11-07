Работы охватят участок длиной 65 км от деревни Кидекша до храма Покрова на Нерли.

Владимирские власти продолжают активную работу по возрождению судоходства в регионе. Губернатор Александр Авдеев и его заместитель Александр Ремига ранее уже заявляли о планах развития водного туризма на реках Ока, Клязьма и Нерль.Как пишет , сейчас региональное министерство природопользования выделяет 5 млн рублей на предпроектные работы по расчистке реки Нерль. Работы охватят участок длиной 65 км от деревни Кидекша до храма Покрова на Нерли. Подрядчик, который будет определен 19 ноября, проведет необходимые исследования для оценки условий для водного туризма.Областные власти нацелены на обеспечение возможности одновременного движения судов в обе стороны. Ожидается, что длина судов составит 14 метров, ширина – 5 метров, высота – 3,5 метра, а осадка – до полуметра. Подрядчику предстоит определить места для расчистки русла и углубления дна реки, а также составить смету работ до 20 декабря. Если финансирование будет найдено, Нерль может вновь стать судоходной в ближайшие годы.