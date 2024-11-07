Принимаются личные документы, дневники, воспоминания, интервью, творческие работы, фотографии и многое другое.

Госархив Владимирской области запускает прием документов от участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Это уникальная возможность для военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, их родственников и волонтеров запечатлеть свои истории на различных носителях: текстовых, изобразительных, аудиовизуальных и электронных.Принимаются личные документы, дневники, воспоминания, интервью, творческие работы, фотографии и многое другое. Это позволит сохранить память о подвиге участников спецоперации и их вкладе в историю региона.