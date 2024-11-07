Заявки на участие можно подавать с 11 по 25 ноября.

На базе филиала Президентской академии во Владимире будет создан Международный клуб молодых лидеров, в который войдут 40 человек. К участию приглашаются старшеклассники и студенты, в том числе иностранные, колледжей и вузов. Заявки на участие можно подавать с 11 по 25 ноября.В течение полугода участники клуба будут обучаться на лекциях и мастер-классах от признанных федеральных экспертов, развивая свои лидерские качества, создавая проекты и осваивая навыки публичных выступлений. Чтобы стать членом клуба, необходимо написать мотивационное письмо и приложить три документа, подтверждающих достижения в учебе и конкурсах. Заявки принимаются до 23:59 25 ноября по указанной .