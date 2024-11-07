Во Владимире в четвертый раз прошёл этноквиз Многонациональная Россия В рамках празднования Дня...

Во Владимире в четвертый раз прошёл этноквиз "Многонациональная Россия"В рамках празднования Дня народного единства во Владимире в четвертый раз прошёл этноквиз "Многонациональная Россия". За победу боролись команды администрации, национальных диаспор, учреждений образования, культуры и СМИ. Слово Александру Сыпченко.- С Клязьмы матушки реки, со Владимирской земли поклон шлем.Участников этноквиза встречают студенты областного колледжа культуры и искусства, будущие актеры. Погружают в атмосферу. Более 130 представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, учреждений образования СМИ соревнуются в знании национальных традиций, культуры народов. Команда "Былина" - новички этноквиза. В составе сборной и опытные игроки, и совсем юные. Школьница Диана Киринчук не только круглая отличница, но и состоит в казачьем отряде.Диана Киринчук, учащаяся школы №26 г. Владимира:- Я первый раз на данном мероприятии. Я просто почитала про каждый народ. Какие у них костюмы и музыкальные инструменты, а также какое у них национальное блюдо.За победу в этноквизе боролись 12 команд, которые были сформированы путем жеребьевки. Правила игры довольно просты. В течение минуты обсуждения команды ищут ответ на вопрос ведущего, потом записывают свой вариант на бланке и сдают. Побеждает та команда, которая дала больше всего правильных ответов. В этом году этноквиз включал три тематических блока по 10 вопросов.Елена Анисимова, заместитель министра внутренней политики Владимирской области:- Это национальная кухня. Это национальный костюм и третий, мы каждый раз меняем. Первые два мы оставляем неизменными из года в год. Третью всегда меняем, в этом году это будут кинофильмы, которые были сняты еще в нашем прошлом.Член жюри, депутат Законодательного Собрания Владимирской области Александр Захаров уверен - этноквиз это игра, которая способствует укреплению и сохранению вековых традиций и нравственных ценностей, и по-настоящему объединяет людей.Александр Захаров, член жюри, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Владимирская область на самом деле многонациональная, с людьми разных национальностей, вероисповеданиями, традициями своими. Я очень рад, что мы живем многие века вместе и строим свое будущее.Сегодня во Владимирской области проживают представители более 120 различных народов. Все они обрели здесь свой дом и делают нашу общую культуру насыщеннее и ярче. Ну а победителем этноквиза в этом году стала команда 5+5. Серебро у сборной 7Я. Команде Леди и босс досталась бронза.Все призеры награждены памятными подарками.Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести-Владимир"