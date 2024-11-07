Во Владимире судили 20-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в обезображивании лица приятельницы. Преступление произошло в 2022 году, тогда осужденной было 18 лет, а потерпевшей – 17.

Во Владимире судили 20-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в обезображивании лица приятельницы. Преступление произошло в 2022 году, тогда осужденной было 18 лет, а потерпевшей – 17. 15 ноября девушки распивали алкоголь в гостях у парня злоумышленницы. Потерпевшая уже собиралась уходить домой, остальные попросили ее остаться. Каким-то образом вспыхнул конфликт. Позже осужденная ссылалась на старые