Контрольные анализы выявили превышение загрязняющих веществ в почве.

В городе Петушки Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы предприятием, производящим пластмассовые изделия. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, проверка установила, что в апреле 2024 года произошла авария: подтаявший снег повредил систему отвода стоков после мойки пластика, что привело к утечке загрязненной воды на землю.Контрольные анализы выявили превышение загрязняющих веществ в почве. Прокурор также подал иск об обязании предприятия устранить нарушения и восстановить состояние почвы. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.