Дочь знаменитого композитора Игоря Крутого Виктория славится своей прекрасной фигурой. Новый снимок девушки заставил россиян биться в экстазе.

Дочь знаменитого композитора Игоря Крутого Виктория славится своей прекрасной фигурой. Новый снимок девушки заставил россиян биться в экстазе.В кадре девушка позирует в черном открытом купальнике, который выгодно подчеркивает все достоинства ее фигуры. Дополнили образ полное отсутствие макияжа, что на ярком солнце у лазурного побережья было бы просто неуместно, и соломенная шляпка с черной лентой.Контраст загорелой кожи с темной тканью как нельзя лучше смотрится в кадре. На бэкграунде можно рассмотреть лежаки, сразу за которыми начинается синяя водная гладь. По всей видимости, дочь знаменитого композитора предпочитает проводить декабрьские каникулы в теплых странах, позабыв про российские ветра и стужу."Загораем на солнышке. Любопытный факт: если вы моетесь сразу после того, как позагорали, то вы смываете со своей кожи витамин Д", – написала девушка на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Изначально текст был напечатан на английском языке, однако Виктория продублировала его на русском, чтобы донести до поклонников интересную информацию.В свою очередь, фолловеры знаменитости пришли в восторг от ее пышных форм. За несколько часов публикация набрала более трех тысяч лайков, а комментариев с комплиментами и вовсе не счесть. Многие отметили, что девушка выглядит необыкновенно хорошо.6 Дек 2019 в 10:47 PST"Прелесть ❤️ обожаю тебя💋💋💋🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹😉" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Вика , ты воплощение красоты 💋 Где ваши видюшки с Соней. Они ооочень забавные", "Вы очень красивая ☺️☺️☺️", "Какая грудь! 🔥🔥", – написали восторженные комментаторы.