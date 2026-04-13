Сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС 12 апреля, в 23.41. В питейном заведении по адресу: город Ковров, улица Ватутина, 55 а произошло возгорание. Бар работал круглосуточно. Пламя охватило

Сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС 12 апреля, в 23.41. В питейном заведении по адресу: город Ковров, улица Ватутина, 55 а произошло возгорание. Бар работал круглосуточно. Пламя охватило около 30 квадратных метров. Огонь уничтожил имущество и внутреннюю отделку в помещении, сообщили в пресс-службе МЧС области. К счастью, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 13