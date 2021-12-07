В преддверии Нового года многие из нас по-детски наивно ждут чуда, которое волшебным образом изменит жизнь к лучшему.

В преддверии Нового года многие из нас по-детски наивно ждут чуда, которое волшебным образом изменит жизнь к лучшему.И это большая ошибка, ведь одолеть все преграды, вопреки неблагоприятным обстоятельствам, проложить путь к успеху могут лишь трудолюбивые, искренне преданные своему делу люди, они не ждут чудес, а творят их.Лучшим доказательством этому служит история компании ООО «Энергетик», которая обеспечивает электроэнергией жителей города Карабаново. За считанные годы трудовой коллектив компании под руководством генерального директора Василия Окунева смог практически с нуля создать электросетевое хозяйство, которое многие специалисты считают лучшим не только в нашем регионе, но и во всей стране.Нежданный «ренессанс»После распада Советского Союза для Карабаново наступили тяжёлые времена. Градообразующее предприятие, которое многие годы поддерживало здоровое сердцебиение всего города, закрыли. Местных жителей стали мучить проблемы с коммунальной инфраструктурой.Особенно болезненно по карабановцам били частые перебои в поставках электроэнергии. Погасшие люстры, остывшие обогреватели и «умолкшие» телевизоры – типичная обстановка, которая царила в сотнях квартир в «нулевые». Отключения абонентов длились от 8 часов до 7 суток. Люди, лишённые самого главного блага цивилизации – электричества, доходили до отчаяния. В редкие дни, когда отключения не обрушивались на город (а случались они часто, в год их количество доходило до 150), беды не заканчивались. Около 70% жителей Карабаново жаловались на низкий уровень напряжения.В это суровое время едва ли кто-то верил, что местная электросеть может пережить свой «ренессанс». Однако ситуация, которая казалась безвыходной, кардинально поменялась, когда за дело взялись сотрудники «Энергетика», которыми руководил Василий Окунев.Надёжный планСтановление Василия Михайловича как специалиста происходило в советское время. Он работал на севере, был главным инженером большого управления. Будущий гендиректор энергокомпании обустраивал нефтяные месторождения: там проводили новые линии, создавали подстанции, работали с вертолётными перевозками. В городе Усинске в его управлении была вертолётная площадка, которую до сих пор знают под именем «Окунёвка». Там Василий Михайлович проработал 16 лет...Богатый профессиональный опыт, полученный в суровом крае, помог ему совершить настоящий трудовой подвиг – поднять из руин электросети в родном городе. Василий Окунев навсегда запомнил 1 июля 2008 года - первый день работы в Карабаново. Офис компании был обустроен в аварийном доме на улице Вокзальной. Хотя «обустроен» - слишком громко сказано - всё имущество состояло из 6 столов и 7 стульев. Кроме того, в «наследство» от предшественников остались миллионные долги, арестованный транспорт и сети, пребывавшие в катастрофическом состоянии, ведь ремонта они не видели не одно десятилетие.- Меня научили правильно работать в советское время. Это и сыграло главную роль. Я «прописал» себе 20 пунктов. И живу по ним до сих пор. Они не относятся к экономике, которую нам навязывает международный валютный фонд. Я живу по советской системе, - раскрывает секрет успеха Василий Михайлович. - У нас в государстве сейчас нет такого понятия, как «плановое хозяйство». А у меня есть. Я планирую на очень длительные периоды. Если я выполняю какую-то работу, то чётко знаю, что будет через несколько лет – где проведём линии, какие подстанции соединим. Всё расписано.Один из важнейших шагов, который в компании сделали на первых порах, - пригласили независимых экспертов, которые тщательно обследовали все объекты электроснабжения города. По результатам их труда подготовили поэтапный 10-летний план выполнения работ, фундамент которого заключался в новом проектировании элекроснабжения Карабаново с привязкой к действующим сетям и трансформаторным подстанциям. Специалисты предприятия поставили перед собой задачу – обеспечить энергетическую безопасность города. И успешно с ней справились!Несущие светТрудовой коллектив радикально преобразил десятки километров воздушных линий – на одних участках их приходилось реконструировать, на других – строить заново. Кроме того, на подведомственной территории работники компании дополнительно возвели 26 трансформаторных подстанций. Результаты их работы почувствовали все жители города – напряжение тока вквартирах стало соответствовать показателю в 220 вольт (до этого в лучшем случае было 160-170). С отключениями электроэнергии жители Карабаново сейчас сталкиваются разве что в страшных снах – защита у «Энергетика» исключительная.- Кроме того, мы практически полностью автоматизировали учёт электроэнергии. Для России это беспрецедентно. Кроме того, мы разработали особую диспетчерскую программу, которая сильно увеличивает эффективность нашей работы. На подстанциях установили малогабаритные камеры. Если где-то нагрелись контакты, камера сразу включается, а принтер в диспетчерской распечатывает необходимую для устранения неполадки информацию. Наши сотрудники моментально выясняют характер неисправности и могут оперативно её устранить. Электромонтёры дежурят в круглосуточном режиме. Наши телефоны есть везде, каждый житель Карабаново может их легко найти и в случае возникновения проблемы обратиться к нам в любое время суток, - говорит Василий Окунев.Старые проблемы давно решили, а достижения последних лет прославили предприятие на всю страну – наработки компании охотно «берут на вооружение» ведущие организации отрасли. Однако путь к совершенству не имеет конца. Недавно компания открыла новый инновационный диспетчерский центр. Он стал своеобразным итогом прогрессивных разработок компании, настоящим «дворцом света».Помещения оборудовали по последнему слову техники. Чего только стоит поистине грандиозная электронная диспетчерская с большим телеэкраном, на котором весь город видно, как на ладони. Неудобства, которые стойко переносили специалисты компании в старом здании, остались в прошлом. Сейчас в их распоряжении – комфортабельные рабочие места.Разрешите поздравитьДорогие коллеги, товарищи!От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Мы всегда обязаны помнить, что наша отрасль – важнейшая для общества. Если не будет электроэнергии, у человечества не будет будущего. Конечно, очень жаль, что про наш праздник люди вспоминают редко, но это не повод опускать руки! Наоборот, мы должны с удвоенной силой выполнять свой трудовой долг, ведь, как говорят десантники: «Никто, кроме нас»!Сердечно желаю крепкого здоровья вам и вашим близким. Пусть каждый новый день вдохновляет вас на трудовые подвиги, а жизненный путь освещает негасимый свет истинной любви. Пусть все невзгоды обходят ваш дом, а тепло семейного очага греет даже в самые холодные дни. С праздником!