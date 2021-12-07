В результате ДТП на проспекте Ленина в Коврове пострадали 3 человека. Стало известно, что 6...

В результате ДТП на проспекте Ленина в Коврове пострадали 3 человека.Стало известно, что 6 декабря в 18:10 в Коврове напротив дома №25 по проспекту Ленина 40-летний водитель "Лансера", двигаясь со стороны улицы Лепсе и при маневре поворота налево совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением 38-летнего водителя. В результате "Ниссан" совершил лобовое столкновение с автомобилем «Хендэ ix35» под управлением 47-летнего водителя, который двигался в направлении от улицы Шмидта к улице Комсомольской по проспекту Ленина.Водитель "Ниссана" получил черепно-мозговую травму, рваные раны руки и голени. У пассажира - черепно-мозговая травма, перелом 3-4 ребра слева и перелом левой руки. Пассажир автомобиля "Хендэ" получил перелом левой голени.Фото: "Подслушано Ковров"