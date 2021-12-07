Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу в России.

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу в России.За 24 часа, минувших с публикации прошлой статистики по темпам распространения коронавируса в России, в стране было зафиксировано 31 096 новых случаев заражения ковидом. При этом число выздоровевших пациентов за тот же срок составило 34 615 человек. Летальных случаев было зафиксировано 1 182.Больше всего зараженных регистрируется все так же в Москве – 2573 человек. На втором месте в антирейтинге регионов России по уровню распространения коронавируса остается Санкт-Петербург, в котором отчитались о 2381 заболевших. Замыкает первую тройку Подмосковье. Власти Московской области засчитали 2208 новых пациентов с ковидом.В общей сложности за все время ведения статистики в России было зарегистрировано 9 864 845 случаев коронавируса. Число пациентов, которые за это же время успели выздороветь, составляет 8 565 091 человек. Число летальных случаев, попавших в официальную статистику, составило 283 644.В оперативном штабе не устают напоминать, что вакцинация остается самым эффективным и действенным путем для победы над коронавирусом. Получить прививку, снижающую риск заражения и защищающую от тяжелого течения болезни, можно абсолютно бесплатно. Кроме того, вакцинированные пациенты получают qr-код, позволяющий беспрепятственно ходить в рестораны, театры, музеи и другие общественные места.