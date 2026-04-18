Владимирский проект «Вместе весело шагать» прошел в полуфинал всероссийского конкурса «Ты в игре-2026». Он помогает людям с ментальными и физическими особенностями здоровья приобщиться к

Владимирский проект «Вместе весело шагать» прошел в полуфинал всероссийского конкурса «Ты в игре-2026». Он помогает людям с ментальными и физическими особенностями здоровья приобщиться к занятиям скандинавской ходьбой. Об этом поделились в облправительстве. Для того чтобы выйти в полуфинал, проекту пришлось пройти очень строгий отбор, ведь в этом году на конкурс было подано более 6 тысяч