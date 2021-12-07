В начале декабря текущего года в рамках оперативно-розыскных мероприятий, направленных на...

В начале декабря текущего года в рамках оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение распространения наркотических средств, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с полицейскими ОБ ППСп городского УМВД задержали на территории города Владимира 19-летнего молодого человека. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанного 21 сверток с порошкообразном содержимым.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в пакетиках находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой более 14 грамм.Оперативники установили, что запрещенное вещество молодой человек планировал распространить на территории города Владимира через тайники-закладки.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере.Фото: https://pixabay.com/