Школьник из Владимирской области стал призёром Всероссийской олимпиады. Более 13 тысяч заявок от...

Школьник из Владимирской области стал призёром Всероссийской олимпиады.Более 13 тысяч заявок от школьников из 83 регионов поступило на отборочный этап Всероссийской олимпиады, из них 34 школьника из Владимирской области.В финал были отобраны 50 сильнейших участников, а также один представитель Владимирской области - Алексей Зайцев из Мурома. Ученик 11-го класса занял пятое место в рейтинге по сумме баллов за решение задач заключительного этапа и стал призёром Олимпиады. Он будет награждён дипломом 2 степени.В прошлом году Алексей также принимал участие в этой Олимпиаде и выиграл серебро.Фото www.pxfuel.com/