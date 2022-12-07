Во Владимирской области вынесен приговор похитителям дорогостоящих вездеходов. Кольчугинским...

Во Владимирской области вынесен приговор похитителям дорогостоящих вездеходов.Кольчугинским городским судом вынесен приговор в отношении двух жителей Московской области сразу по 6 эпизодам.В марте 2021 года они в поселке Иванищи Гусь-Хрустального района вскрыли гараж и похитили из него мотовездеход стоимостью более 455 тыс рублей и набор инструментов. В апреле в городе Касимов Рязанской похитили снегоболотоход марки стоимостью более 530 тыс рублей. В Рязани также похищен снегоболотоход и инстументы на общую сумму более 490 тыс рублей, в Юрьев-Польском - на 350 тыс рублей), в селе Пышлицы Московской области также украден снегоболотоход за 970 тыс рублей и в посёлке Бавлены Меленковского райна за 268 тыс рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Одному из виновных дали 5 лет, второму – 4 года с отбыванием в колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com