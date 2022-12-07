Водоснабжение в поселке Сокол восстановлено. Накануне, жители пожаловались в ВК Подслушано во...

Водоснабжение в поселке Сокол восстановлено.Накануне, жители пожаловались в ВК Подслушано во Владимире на то, что поселковый гидрант не выдержал нагрузки для залива катка."Воды нет с 16.00, - написали жители. - Есть опасения, что авария серьезная и может остановиться работа котельной, что приведет к понижению температуры в домах и без того "обезвоженных"."Вести" связались с Александром Владимировичем Бобковым, руководителем МУП» Суздальские коммунальные системы (телефон 49231 2-16-48), который сообщил, что водоснабжение восстановлено.Фото https://www.pxfuel.com/