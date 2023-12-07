Солист группы Руки вверх! Сергей Жуков сообщил о пополнении в семье.

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков сообщил о пополнении в семье.В четверг, 7 декабря, Сергей Жуков сообщил о рождении сына, сделав публикацию в популярной социальной сети. Артист, выложив в интернет счастливое селфи, отметил, что счастье пришло к нему уже в пятый раз. Таким образом певец напомнил, что является отцом еще четырех детей.Друзья, коллеги и поклонники тут же принялись поздравлять Сергея Жукова с пополнением. "Сережа! Вау! Поздравляю!" – написала актриса Агата Муцениеце. "Поздравляю! Круто!" – присоединился певец Шура. "Пусть в вашей семье царит здоровье, счастье и любовь!", "Хороших и прекрасных людей должно быть много", – написали солисту группы "Руки вверх!" поклонники.Напомним, Сергей Жуков последние 16 лет женат на экс-солистке группы "ВИА Сливки" Регине Бурд. В 2008 году она подарила певцу дочь Нику. В 2010 году появился на свет мальчик Энджел. Спустя четыре года у пары родился сын Мирон. Также у артиста есть дочь от первого брака – 22-летняя Александра. Бывшей женой певца является Елена Добындо.Ранее Сергей Жуков рассказал о знакомстве с Региной Бурд. В интервью артист признался, что потратил на ухаживания больше полугода перед первым поцелуем. Слова певца "Дни.ру".