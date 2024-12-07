Подача горячей воды и отопления будет прекращена из-за необходимости проведения незапланированного ремонта.

В понедельник, 9 декабря, жители многих домов Владимира останутся без горячей воды и отопления с 9.00 до 20.00.Как сообщили в пресс-службе Владимирских тепловых сетей, во время планового осмотра трубопровода специалисты ведомства выявили дефект, который необходимо срочно устранить. Неполадка обнаружена в районе дома №4 по улице Офицерской.В ведомстве сообщают, что из-за необходимости проведения ремонтных работ 9 декабря 2024 года с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача горячей воды и отопления во многих домах города.Кроме того, специалисты поясняют, что пуско-наладочные работы займут около трёх часов с момента включения оборудования.