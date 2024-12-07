Женщину обвиняют в безответственной работе, которая привела к гибели пожилой пары от угарного газа. Вместо того, чтобы проверить вентиляцию и дымоход в доме погибших — она изготовила фиктивные акты приемки, а также подделала подписи жильцов.

В Киржаче во Владимирской области предъявили обвинение 39-летней сотруднице управляющей организации «Монолит». Женщину обвиняют в безответственной работе, которая привела к гибели пожилой пары от отравления угарным газом. Вместо того, чтобы проверить вентиляцию и дымоход в доме погибших, она изготовила фиктивные акты приемки, а также подделала подписи жильцов. Подробности — в материалеНеделю чувствовали себя плохоТрагедия, унесшая жизни двоих людей, В доме №6 по улице 40 лет Октября нашли тела 60-летнего мужчины и 58-летней женщины. Пара жила вместе. Рядом находились молодой человек и его возлюбленная без сознания. Им удалось выжить. Родственники семьи вовремя забили тревогу и квартиру вскрыли. После произошедшего семья вспомнила, что все они страдали от головной боли и сильной усталости около недели.Тогда следствие предположило, что смерть жильцов могла наступить в результате отравления угарным газом. Вскоре версия подтвердилась: оказалось, что в доме не провели проверку дымовых каналов и вентиляций. Специалисты должны были прийти 2 декабря 2023 года. За работы отвечала 39-летняя сотрудница управляющей организации «Монолит».Подделала подписи ради зарплатыВ ходе расследования СУ СК РФ по Владимирской области стало известно, что в декабре 2023 года специалист по охране труда управляющей организации Киржача прошла обучение по проверке дымовых и вентиляционных каналов. Дальше ей надо было по графику организовать проверки в обслуживаемых зданиях, но дом погибших сотрудница обошла.Вместо этого женщина изготовила фиктивные акты об исправности дымовых и вентиляционных каналов, а также подделала подписи жильцов. Свой поступок обвиняемая объяснила плохим самочувствием, но известно, что от количества актов приемки зависела ее зарплата.«Следователем проведены допросы десятков свидетелей и специалистов, следственный эксперимент, комплекс выемок и обыск в управляющей организации, выполнены иные следственные и процессуальные действия» — уточнили в ведомстве.Сейчас дело против 39-летней сотрудницы «Монолит» передано в суд. Для этого сотрудники правоохранительных органов собрали доказательную базу. Согласно Уголовному кодексу РФ, обвиняемой может грозить до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.