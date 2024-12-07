На контейнерных площадках установят камеры видеонаблюдения. Об этом губернатор Александр Авдеев рассказал на прямой линии. Все официальные контейнерные площадки будут взяты под особый

На контейнерных площадках установят камеры видеонаблюдения. Об этом губернатор Александр Авдеев рассказал на прямой линии. Все официальные контейнерные площадки будут взяты под особый контроль. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Создается реестр всех контейнерных площадок. Более того, со временем большинство этих контейнерных площадок, вернее мест складирования будет, оборудовано в том числе камерами видеонаблюдения. Это займет год