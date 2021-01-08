Еще одно серьезное ДТП с пострадавшими во Владимирской области.

Еще одно серьезное ДТП с пострадавшими во Владимирской области.В 16.35 7 января поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, автодорога Муром – Нижний Новгород, 22 км. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, патруль, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-ух транспортных средств, имеются пострадавшие. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 17 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 8 человек, 2 единицы техники.