По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о пожаре на улице Совхозной,5 поступило 7 января в 18.52.

В селе Бакшеево Александровского района загорелся припавркованный около дома автомобиль. По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о пожаре на улице Совхозной,5 поступило 7 января в 18.52.На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных подразделений автомобиль горел по всей площади. В результате пожара сгорел моторный отсек и внутренняя отделка автомобиля. Общая площадь пожара составила 6 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.