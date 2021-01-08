Подача документов должна стать беспроблемной. Для этого поступающим необходимо будет предоставить электронную подпись.

Выпускники школ Владимирской области будут пользоваться суперсервисом при поступлении в вузы.Российское правительство правила работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Подача документов должна стать беспроблемной. Для этого поступающим необходимо будет предоставить электронную подпись. Отвечать за работу сервиса будут Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор.