О проекте рассказывает секретарь Общественной палаты города Владимира Дмитрий Жученко.

Проектировщики московского архитектурного бюро «Реформа» представили проект городского парка у Дворца детского юношеского творчества во Владимире. При разработке инженеры постарались учесть пожелания владимирских общественников, главное из которых было оставить сады и пруды. О проекте рассказывает секретарь Общественной палаты города Владимира Дмитрий Жученко.