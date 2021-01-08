Во Владимирской области продолжает сохраняться непростая обстановка с техногенными пожарами.

Во Владимирской области продолжает сохраняться непростая обстановка с техногенными пожарами. Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.По состоянию на 8 января в регионе произошло 52 техногенных пожара (за аналогичный период прошлого года – 52 пожара), на пожарах погибли 4 человека (в прошлом году – 1 человек), пострадал 1 человек (в прошлом году 1 человек).Напомним, на площади более 1,5 тыс.кв метров. .Ночью 5 января .Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнём, в том числе лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления, аварийный режим работы приборов и электросетей.Во избежание несчастных случаев, связанных с пожарами и загораниями, Главное управление МЧС России по Владимирской области настоятельно рекомендует гражданам:- не оставляйте детей одних дома, ограничьте доступ детей к пожароопасным предметам и оборудованию;- не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;- не оставляйте необесточенными бытовые электроприборы, за исключением электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;- не пользуйтесь розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями, а также неисправными электроприборами;- не используйте самодельные электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов;- не пользуйтесь неисправными газовыми приборами, не оставляйте газовые приборы включенными без присмотра;- не закрывайте вытяжные каналы, отверстия и решетки;- не оставляйте без присмотра источники открытого огня;- не используйте открытый огнь на балконах (лоджиях) квартир;- не эксплуатируйте печи и другие отопительные приборы с нарушениями конструкций, а также имеющих прогары и повреждения в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах;- не используйте противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня.Согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении необходимо:- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану («01» - с городского, «101» - с мобильного) с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии