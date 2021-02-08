Рассекретили документы времен Великой Отечественной. В 21-ой школе Владимира открылась выставка под названием “Без срока давности”. На ней в документах отражены преступления нацистов,

Рассекретили документы времен Великой Отечественной. В 21-ой школе Владимира открылась выставка под названием “Без срока давности”. На ней в документах отражены преступления нацистов, трагедии мирных жителей,и зловещие планах захватчиков – поработить население Советского Союза и истощить ресурсы страны. 21-я школа в качестве места для экспозиции – не случайна. Ведь она имеет кадетские классы и поисковой