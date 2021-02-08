Управление образования Владимира сообщает, во всех детских садах и школах города соблюдается нормативный температурный режим, жалоб от родителей не поступало.

Управление образования Владимира сообщает, во всех детских садах и школах города соблюдается нормативный температурный режим, жалоб от родителей не поступало.Мониторинг теплового режима в учреждениях образования проводится ежедневно.Вместе с тем, руководству школ рекомендовано с пониманием отнестись к решению родителей под собственную ответственность оставить ребенка дома: прогулом для учащихся 1-5 классов не будет считаться неявка на занятия при температуре ниже минус 20 градусов, для учеников 5-11 классов — ниже минус 25 градусов.В управлении образования напоминают: школьную программу в случае пропуска уроков следует изучать самостоятельно, выполняя все предусмотренные учебными планами задания.