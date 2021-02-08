К числу привитых от коронавируса владимирцев теперь прибавились и члены региональной общественной палаты. Вместе с другими горожанами общественники прошли вакцинацию в городской

К числу привитых от коронавируса владимирцев теперь прибавились и члены региональной общественной палаты. Вместе с другими горожанами общественники прошли вакцинацию в городской клинической больнице № 5. По признанию самих участников, укол они перенесли легко, на самочувствии прививка никак не сказалась. Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области: Для того чтобы избежать заражения коронавирусом, мы приняли