Российское движение школьников (РДШ) 6 и 7 февраля организовало очные и онлайн активности для учащихся. Мероприятия привлекли более 30 тысяч человек. Количество просмотров активностей движения превысило четыре миллиона.

Российское движение школьников (РДШ) 6 и 7 февраля организовало очные и онлайн активности для учащихся. Мероприятия привлекли более 30 тысяч человек. Количество просмотров активностей движения превысило четыре миллиона.Активные выходные начались со старта общероссийской акции "Снежный талисман РДШ". Активисты собирали команды из друзей, соседей и родственников. Вместе они создавали снежную фигуру своими руками. Она станет зимним талисманом российских школьников. Участие приняли ребята из более 40 регионов страны. Своими историями они делились на своих страницах в соцсетях с хэштегами #РДШ #СнежныйТалисманРДШ #СнегРДШ.Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила, что после снятия ограничений появилась отличная возможность провести время на улице творчески и созидательно. "У детей должно быть детство, летом под солнцем, а зимой – в снежных забавах! Приятно, что нашу инициативу поддержали и взрослые", – сказала она.Снежные фигуры создавались в школьных дворах, парках, на городских площадях. Так, учащиеся из Костромы возвели талисманы рядом с гимназией, ребята из Новосибирска – у педагогического лицея.Для тех, кто остался дома, РДШ провело прямой эфир по экологии на своей странице "ВКонтакте". Известные эксперты рассказали о переработке отходов, новых экопривычках и рассказали ребятам об экологических лайфхаках.После этого стартовал Субботний киноклуб. Более 12 тысяч школьников посмотрели короткометражный фильм "Dog Blog". Затем зрители вместе с режиссером Романом Трофимовым обсудили нюансы социального короткометражного кино/С 14 до 16 часов в главной группе "РДШ" состоялся "Научный пентагон". Ребята приняли участие в интеллектуальном приключении и разгадывали личности легендарных ученых.Финалом субботних активностей стал прямой эфир с вице-президентом Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Алексеем Волковым. Ребята рассказали, куда они хотят отправиться путешествовать по России после снятия всех ограничительных мер.В воскресенье ребят ждало еще больше мероприятий. Ребята могли создать свою карту желаний, они получали рекомендации. Цель карты – визуализация желаний в разных областях жизни. Это поможет ребятам сконцентрироваться на их достижении.Также в воскресенье состоялся первый эфир отдела науки РДШ, посвященный выбору профессий. Теперь каждый воскресный день представители ведущих вузов страны будут читать онлайн-экскурсии по свои учебным заведениям и помогать школьникам выбрать профессию.Кроме того, РДШ организовало для любителей фотографии конкурс в пяти номинациях: динамичное фото, "необычное в обычном", макрофотография, семейное фото, черно-белый снимок.После этого Российское движение школьников предложило учащимся научиться монтажу видео на мастер-классе. К нему присоединились более трех тысяч человек.Помимо этого, для ребят шли трансляции Всероссийской школьной киберспортивной лиги РДШ. За соревнованиями киберспортсменов в LoL, Warface, Hearthstone, Armata, Warrobots и других популярных играх наблюдали более 500 тысяч зрителей.