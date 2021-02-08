Устроившись на работу, женщина намеренно не проинформировала об этом Центр занятости населения, где получала пособие по безработице.

Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).Установлено, что в июле 2020 года обвиняемая обратилась в Центр занятости населения, где была поставлена на учет с назначением соответствующих выплат по безработице. Через два месяца фигурантка устроилась на работу и, зная, что это станет основанием для прекращения выплат, не сообщила о трудоустройстве в Центр, продолжив получать пособие.Сумма незаконно полученных выплат составила почти 20 000 рублей.В содеянном женщина созналась и возместила всю сумму причиненного ущерба.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.