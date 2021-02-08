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- Какой приговор вынесли бывшему главному врачу Областной клинической больницы за полуторамиллионную взятку?- Десятки пробитых колёс за одну неделю. Почему в Вязниковском районе на федеральной трассе М-7 не могут залатать ямы?- Когда во владимирских дворах вновь появятся контейнеры для раздельного сбора мусора?- И 783 года назад Владимир был захвачен ханом Батыем. Путешествие по трагическим событиям летописи древнего города.Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 14.25 на канале «Россия». Не пропустите!