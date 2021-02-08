Скоро в телеэфире!
- Какой приговор вынесли бывшему главному врачу Областной клинической больницы за полуторамиллионную взятку?
- Десятки пробитых колёс за одну неделю. Почему в Вязниковском районе на федеральной трассе М-7 не могут залатать ямы?
- Когда во владимирских дворах вновь появятся контейнеры для раздельного сбора мусора?
- И 783 года назад Владимир был захвачен ханом Батыем. Путешествие по трагическим событиям летописи древнего города.
Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 14.25 на канале «Россия». Не пропустите!