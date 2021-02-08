8 февраля отечественное научное сообщество отмечает профессиональный праздник - День российской науки. Он был учрежден указом Президента в 1999 году.

8 февраля отечественное научное сообщество отмечает профессиональный праздник - День российской науки. Он был учрежден указом Президента в 1999 году.Как его отметят в главном вузе региона, рассказывает начальник управления научно-исследовательской деятельности и развития информационных технологий ВлГУ доктор физико- математических наук Алексей Кучерик.- День российской науки у нас запускает Год российской науки и технологии, объявленный на 2021 год. И в университете состоится торжественное мероприятие, посвященное открытию данного года. А дальше по всем институтам у нас эстафетой пройдёт небольшое количество мероприятий: открытые семинары, круглые столы, лекции на широкий круг вопросов, начиная от гуманитарных вопросов-новых научных исследований и этике исследований. И заканчивая тонкими вопросами квантовой физики. Мы сейчас стараемся проводить их в комбинированной форме, поскольку не все участники смогут присутствовать лично, Ещё действуют ограничения на 65+. Но в большинстве формат пойдёт офлайн. то есть традиционно, в мощном участие, с возможностью, в том числе присоединится к мероприятию онлайн.А Юридический институт ВлГУ сегодня приглашает на образовательный интенсив «Научная траектория». Опытные ученые, специалисты в области научных коммуникаций и визуализации поделятся своим опытом и дадут практические советы молодым исследователям.Константин Киреев