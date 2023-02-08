Во Владимирской области слепили две тысячи пельменей на одноименном гастрономическом фестивале
Две...
Во Владимирской области слепили две тысячи пельменей на одноименном гастрономическом фестивале
Две тысячи пельменей слепили участники гастрономического фестиваля, который прошел в деревне Переложниково Селивановского района.
Рекорд позапрошлого года не побит - тогда было три тысячи. Зато голодным никто не ушёл: накормили пятьсот человек со всей области, - посчитало издательство "Горбатка.ру". Из необычных ушек с мясом были: узбекские манты и русские посекунчики.
Праздник набирает обороты. В этот раз на фестивале работали контактный зоопарк и зона с мастер-классами. Грелись травяными напитками в чайной, конкурсами, песнями и танцами. В изделиях на прилавках можно было найти жетоны с дополнительными сюрпризами. Среди подарков: казан, лыжи, пельменницы, плетеные корзины и ватрушки. А за победу в лотерее местные организации дарили нужные тематические подарки: Дом культуры - микрофон для караоке, а, например, Водоканал - разовую откачку жидких отходов из колодца.