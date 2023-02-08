Во Владимирской области слепили две тысячи пельменей на одноименном гастрономическом фестивале Две...

Во Владимирской области слепили две тысячи пельменей на одноименном гастрономическом фестивалеДве тысячи пельменей слепили участники гастрономического фестиваля, который прошел в деревне Переложниково Селивановского района.Рекорд позапрошлого года не побит - тогда было три тысячи. Зато голодным никто не ушёл: накормили пятьсот человек со всей области, - посчитало издательство "Горбатка.ру". Из необычных ушек с мясом были: узбекские манты и русские посекунчики.Праздник набирает обороты. В этот раз на фестивале работали контактный зоопарк и зона с мастер-классами. Грелись травяными напитками в чайной, конкурсами, песнями и танцами. В изделиях на прилавках можно было найти жетоны с дополнительными сюрпризами. Среди подарков: казан, лыжи, пельменницы, плетеные корзины и ватрушки. А за победу в лотерее местные организации дарили нужные тематические подарки: Дом культуры - микрофон для караоке, а, например, Водоканал - разовую откачку жидких отходов из колодца.