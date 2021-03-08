Сообщение о возгорании поступило накануне в 20 часов 16 минут из Карабаново.

Сообщение о возгорании поступило накануне в 20 часов 16 минут из Карабаново.Пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Чулкова, д. 7. На месте выяснилось, что часть квартир в доме нежилые, наблюдалось частичное горение на кровли дома. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом и ликвидировали ешл на площади 5 кв. м. Сгорела обрешетка кровли дома, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекалось 5 единиц техники, 19 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают его причину.