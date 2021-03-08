Сысольским районным судом вынесен приговор жителю Владимирской области, который в 2018 году похитил лесозаготовительную автомашину «Форвардер Buffalo 8W» стоимостью 1,7 миллиона рублей.

Сысольским районным судом вынесен приговор жителю Владимирской области, который в 2018 году похитил лесозаготовительную автомашину «Форвардер Buffalo 8W» стоимостью 1,7 миллиона рублей.Техника принадлежала организации из Москвы, которая осуществляла работы на территории Сысольского района Коми. Злоумышленник воспользовался тем, что агрегат оставлен на обочине лесной дороги с ключами зажигания и копией паспорта транспортного средства в кабине, сообщила пресс-служба МВД России.Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Коми совестно с коллегами из Сысольского района стали вести поиски похитителя, отрабатывая одну версию за другой. Получив в ходе оперативно-розыскных мероприятий информацию о причастности к преступлению жителя Владимирской области, они выехали в служебную командировку.Однако задержать злоумышленника не представилось возможным. Узнав от своих родственников, что его разыскивают стражи правопорядка, подозреваемый стал скрываться. Через некоторое время оперативники снова отправились во Владимирскую область, где совместно с сотрудниками Росгвардии установили местонахождение, задержали и конвоировали подозреваемого в Коми, где суд избрал ему меру пресечения – заключение под стражу.Сыщики восстановили картину происшествия. Житель одного из городов Владимирской области приезжал в Коми по вопросам, связанным со своим бизнесом. Вечером он заметил стоявший на обочине «Форвардер», а затем по телефону договорился с работниками одной из транспортных компаний о перевозке техники из Коми. С помощью трала агрегат был вывезен во Владимирскую область, где продан неустановленному лицу. Вырученные средства мужчина использовал по своему усмотрению.Обвиняемый признался в содеянном и полностью возместил пострадавшему предприятию ущерб в денежном эквиваленте. И получил три года условно.