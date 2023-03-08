Жители Владимирской области еще полгода не смогут снять валюту со счетов. Стало известно, что Банк...

Жители Владимирской области еще полгода не смогут снять валюту со счетов.Стало известно, что Банк России до 9 сентября 2023 года продлевает ограничение на снятие наличных со счетов в иностранной валюте. Об этом сообщается на информационно-правовом портале «Гарант.ру».Владельцы валютных счетов, открытых до 9 марта 2022 года, cмогут снять не более 10 тысяч долларов (или эквивалент этой суммы в евро). Правда, только в том случае, если ранее они не использовали такую возможность.При этом стоит отметить, что все имеющиеся средства можно снять в рублях.Юридические лица - резиденты могут получить в течение ближайшего полугода (до 9 сентября 2023 года) наличную валюту на командировочные расходы (исходя из установленных нормативов оплаты), но не более 5 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.Напомним, что последний раз Банк России подливал ограничение на снятие наличной валюты также на шесть месяцев — до 9 марта текущего года. Такое решение было принято в связи с западными и европейскими санкциями.Фото: pxfuel.com