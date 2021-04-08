Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл в Донбасс, чтобы посетить передовые позиции и поговорить с военнослужащими.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл в Донбасс, чтобы посетить передовые позиции и поговорить с военнослужащими.Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что визит президента Украины может быть демонстрацией лояльности и серьезности намерений для кураторов Запада. По его словам, Владимир Зеленский постепенно "превращается в политика войны".Политолог отметил, что украинский лидер пытается поднять свой рейтинг после провальной поездки в Катар. На встрече с представителями арабской страны некоторые члены украинской делегации сидели, закинув ногу на ногу, – такая поза считается недопустимой.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутор усомнился в том, что поездка президента Украины может как-то повлиять на ситуацию в Донбассе. Специалист считает, что Зеленский хотел лишь выставить себя миротворцем.Ранее президент сообщил, что . Владимир Зеленский также обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела, и призвал НАТО расширить присутствие в Черноморском регионе.Политолог Дмитрий Родионов высказался о стремлении Владимира Зеленского вступить в Альянс. По его мнению, Соединенные Штаты используют Украину для борьбы с Россией, и в самый напряженный момент .