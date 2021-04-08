«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц по итогам 2020 года, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг».

«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц по итогам 2020 года, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг». По оценке «ТМТ Консалтинг», на конец 2020 года количество абонентов (портов) широкополосного доступа в интернет в сегменте юридических лиц в России снизилось до отметки в 1,83 млн, объем рынка составил 57,6 млрд руб. Лидером по