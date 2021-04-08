Накануне полностью затопленным оказался мостовой переход в районе улицы Покровская

В Суздале ледоход на реке Каменка затопил и сломал пешеходный мост. Напомним, что накануне полностью мостовой переход в районе улицы Покровская, на 500 метров ниже по течению реки. Проход по нему власти закрыли. По последним данным местных жителей, этот мост тоже серьезно поврежден.По данным регионального МЧС на этот час, в Суздале в результате подъёма уровня воды Каменке подтоплены 4 так называемые пешеходные лавы – деревянные мостки. Также существует угроза подтопления 5 участков на улице Набережной, прогнозируется перелив дорожного полотна на улицу Пушкарская.