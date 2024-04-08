Какие имена новорожденных — самые популярные у жителей Владимирской области? Министерство по ОДМС,...

Какие имена новорожденных — самые популярные у жителей Владимирской области?Министерство по ОДМС, ЗАГС и архивов Владимирской области поделилось свежей информацией.В марте 2024 года отделами ЗАГС Владимирской области составлено 676 записей актов о рождении, из них в отношении мальчиков – 346 и девочек – 330.Чаще всего мальчиков называли - Артём, а девочек - София.Это интересно!За март в ЗАГСах 33 региона зарегистрировано рождение 12 двоен.В Международный женский день во Владимирской области родилось 5 девочек и 4 мальчика, зарегистрированных в марте.В областном центре зарегистрировано 262 записи актов о рождении, а в городах и районах области – 414.53% молодых родителей воспользовались суперсервисом Госуслуг «Рождение ребенка».Фото: Michal Bar Haim on Unsplash; пресс-служба Министерства по ОДМС, ЗАГС и архивов Владимирской области