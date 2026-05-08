Члены Молодежной Думы при Законодательном Собрании области провели патриотическую акцию на владимирской железнодорожной станции в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной
<a href="https://33live.ru/novosti/08-05-2026-chleny-molodezhnoj-dumy-pri-zaksobranii-oblasti-proveli-patrioticheskuyu-akciyu-na-zheleznodorozhnom-vokzale.html" target="_blank">Члены Молодежной Думы при ЗакСобрании области провели патриотическую акцию на железнодорожном вокзале</a> - Члены Молодежной Думы при Законодательном Собрании области провели патриотическую акцию на владимирской железнодорожной станции в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной
[url=https://33live.ru/novosti/08-05-2026-chleny-molodezhnoj-dumy-pri-zaksobranii-oblasti-proveli-patrioticheskuyu-akciyu-na-zheleznodorozhnom-vokzale.html]Члены Молодежной Думы при ЗакСобрании области провели патриотическую акцию на железнодорожном вокзале[/url] - Члены Молодежной Думы при Законодательном Собрании области провели патриотическую акцию на владимирской железнодорожной станции в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной