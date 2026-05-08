Члены Молодежной Думы при Законодательном Собрании области провели патриотическую акцию на владимирской железнодорожной станции в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной

Члены Молодежной Думы при Законодательном Собрании области провели патриотическую акцию на владимирской железнодорожной станции в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На территории вокзала они исполнили всем известные военные песни, которые уже несколько десятилетий являются неотъемлемой частью культурного кода Дня Победы. Первым номером члены Молодежной Думы хором спели знаменитую «Смуглянку». Песня родилась еще