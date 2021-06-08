Общественный совет при Росреестре функционирует с 2010 года и является эффективным инструмент обратной связи с гражданами, бизнесом, профессиональными участниками рынка. Деятельность ..

Общественный совет при Росреестре функционирует с 2010 года и является эффективным инструмент обратной связи с гражданами, бизнесом, профессиональными участниками рынка.Деятельность Общественного совета при Росреестре в значительной мере определяет комплексный подход ведомства к решению наиболее актуальных вопросов в сфере государственной регистрации прав и кадастрового учета, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки, федерального государственного надзора и других сферах деятельности службы.07 июня 2021 года состоялось третье заседание Общественного совета при Росреестре, участники которого обсудили вопросы государственной политики в области геодезии, картографии, регистрации прав на недвижимость, совершенствования законодательства и нормативно-правового регулирования.Руководитель ведомства Олег Скуфинский подчеркнул значимость участия членов Общественного совета при Росреестре в экспертизе документов, направленных на стратегическое планирование развития отрасли и деятельности службы. По его словам, взаимодействие с профессиональным сообществом повышает уровень открытости и качество предоставления услуг гражданам.Общественный совет при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области был создан в 2014 году на основании Приказа Управления от 21.04.2021 № П/72.В состав Общественного совета при Управлении Росреестра по Владимирской области входят представители общественных объединений, саморегулируемых организаций, представители бизнеса.03 февраля 2021 года при Управлении Росреестра по Владимирской области состоялось заседание Общественного совета нового созыва.Мероприятие прошло под председательством И.Е. Суркова - генерального директора ООО «Бюро технической инвентаризации» по Владимирской области и при участии руководителя Управления по Владимирской области А.А. Сарыгина.На заседании были обозначены цели и задачи Общественного совета на предстоящий год. Участники заседания обсудили реализацию проекта Росреестра «Земля для стройки», а также обсудили наиболее актуальные вопросы в учетно-регистрационной сфере, возникающие междупредпринимательским сообществом, кадастровыми инженерами и Управлением.По итогам заседания руководитель Управления Росреестра по Владимирской области А.А. Сарыгин отметил, что одной из основных задач Управления в 2021 году является повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых Росреестром, в том числе в электронном виде с использованием электронных сервисов Росреестра.Следующее заседание членов Общественного совета при Управлении Росреестра по Владимирской области запланировано на 29 июня текущего года.Участники заседания подведут итоги деятельности совещательного органа за первое полугодие 2021 года и обсудят вопросы, включенные в план работы Общественного совета на 2021 год, в числе которых: реализация проекта Росреестра по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; реализация закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амнистия»).