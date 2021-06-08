После полудня 8 июня во Владимире начался ливень, в МЧС предупреждают, что впереди нас ждет гроза. Непогода по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

После полудня 8 июня во Владимире начался ливень, в МЧС предупреждают, что впереди нас ждет гроза. Непогода по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды может продержаться до конца дня. В отдельных районах области возможен и град, а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных