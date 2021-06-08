Отметим, что сам заключённый отказался от участия в заседании.

Во Владимире Октябрьский районный суд перенес на 10 июня заседание по иску Алексея Навального к ИК-3. Суть претензий блогера заключается в запрете проноса адвокатами на свидания смартфонов и ноутбуков.Отметим, что сам заключённый отказался от участия в заседании.Официальный представитель исправительного учреждения заявила, что руководство колонии разрешало проносить технику.«Защитники добровольно сдавали средства коммуникации на КПП», - уточнила она.В качестве доказательств суду были представлены соответствующие видеозаписи.Защита попросила отложить рассмотрение, чтобы добавить новые даты посещения тюрьмы.Напомним, что Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении. А уже 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.