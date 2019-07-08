08.07.2019

2019-07-08 16:00:35

Названы самые опасные ягоды

Специалист Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Марина Малиновская назвала ягоды, которые с наибольшей вероятностью могут вызвать аллергию. По словам эксперта, наиболее опасными продуктами являются клубника и садовая земляника, наименее – малина, черника, смородина и крыжовник, передает .



Аллергическая реакция может проявлять себя в различных формах: от зуда на коже и в носу, першения в горле до рвоты и боли в животе. Перед употреблением ягоды лучше подвергнуть термической обработке. Лучше всего есть их в виде варенья, уточняет "".