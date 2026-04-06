В очередном опросе аналитики сервиса SuperJob спросили у жителей области, свойственна ли им лень. 72% опрошенных отрицали наличие такого качества. 8% затруднились ответить. И только 20%

В очередном опросе аналитики сервиса SuperJob спросили у жителей области, свойственна ли им лень. 72% опрошенных отрицали наличие такого качества. 8% затруднились ответить. И только 20% респондентов назвали себя ленивыми. Среди них дизайнеры, аналитики, PR-менеджеры и юристы. Мужчины чаще женщин называют себя ленивыми: 22% против 18%. Реже о своей склонности к лени заявляют респонденты в